Occhio ai possibili cambi di casa Inter per la sfida di venerdì contro l'Atalanta: Simone Inzaghi pensa ad alcune novità

Occhio ai possibili cambi di casa Inter per la sfida di venerdì contro l'Atalanta. Simone Inzaghi ragiona sull'undici titolare nerazzurro e pensa ad alcune novità secondo il Corriere dello Sport. In particolare, il quotidiano cita due giocatori che potrebbero giocare dall'inizio nel prossimo match di campionato.

"Per quanto riguarda le scelte dell’undici titolare, invece, occorrerà attendere la rifinitura. Qualche cambio è possibile, ma non è scontato. La fisicità di Dumfries, ad esempio, potrebbe far comodo con i bergamaschi, ma Darmian è tra i nerazzurri con la migliore condizione.