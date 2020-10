Inter, due pari in Champions nelle prime due gare. Un precedente fa ben sperare

Un buon precedente per la gara contro lo Shakhar in Champions League era che da Kiev, nel 2010 l’Inter aveva cominciato il suo cammino verso la vittoria della coppa. Ieri però non è andata come sperava la squadra nerazzurra e ora la strada verso la qualificazione si fa in salita. Dalla parte degli uomini di Conte c’è un precedente che fa ben sperare: “Nel 2009-10 l’Inter iniziò il girone con due pari (entrambi 0-0) contro Barcellona e Rubin Kazan. Per sapere come finì, date un’occhiata ai libri di storia”, si legge sul Corriere dello Sport. Ma il libro di quella stagione agli interisti non servono. Tutto scritto nella testa e nei cuori. Nella speranza di poter rivivere un giorno emozioni anche solo simili.

(Fonte: Corriere dello Sport)