CdS – Inter, precedenti non confortanti con l’Atalanta: Conte punta al pareggio?

Nelle ultime sei sfide contro l'Atalanta, l'Inter non ha precedenti molto favorevoli: una sola vittoria, una sconfitta e quattro pareggi

"Nelle ultime sei sfide di campionato, i nerazzurri hanno vinto solo una volta contro i cugini di maglia: 4 pareggi e 1 sconfitta, i precedenti non sono confortanti ma Conte potrebbe sfruttare il gioco offensivo di Gasperini per appoggiarsi e rilanciare a campo aperto i suoi incursori, come aveva fatto contro la Lazio e nel derby. In teoria l’Inter potrebbe accettare anche il pareggio e spingere il Milan a -4, considerando che in caso di arrivo a pari punti avrebbe il vantaggio accumulato negli scontri diretti".