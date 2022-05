Inter, i precedenti con il Cagliari: il bilancio. Negli ultimi 10 incroci…

I nerazzurri di Inzaghi affrontano questa sera la formazione rossoblu, nella penultima giornata di campionato

Questa sera alle 20:45 va in scena Cagliari-Inter, match valido per la 37esima giornata di Campionato e 84º confronto in Serie A tra le due formazioni. I nerazzurri sono avanti con 41 successi contro i 14 dei sardi - 28 pareggi completano il quadro.

Per la seconda stagione consecutiva Inter e Cagliari si affronteranno nel girone di ritorno con esattamente 49 punti di differenza (78 v 29 in questo torneo), non era mai successo prima; nel passato campionato i nerazzurri hanno vinto 1-0 con una rete di Matteo Darmian. L’Inter ha vinto otto delle ultime 10 gare di campionato contro il Cagliari (1N, 1P) e nelle due più recenti ha tenuto la porta inviolata. L’unico successo sardo in questo parziale è un 2-1 arrivato nel marzo 2019.