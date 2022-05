Inter e Milan si sono giocate lo scudetto in volata solo una volta nella storia, nel 1964-65. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport

Inter e Milan si sono giocate lo scudetto in volata solo una volta nella storia, nel 1964-65. Come svela La Gazzetta dello Sport, fu una “stagione magica per i nerazzurri: il 27 maggio alzano la Coppa dei Campioni a San Siro contro il Benfica, il 6 giugno festeggiano lo scudetto. A 90’ dal termine l’Inter - sconfitta l’anno prima nello spareggio con il Bologna - era arrivata con 2 punti di vantaggio sul Milan, sconfitto all’ultima a Cagliari, mentre gli uomini di Helenio Herrera pareggiarono a Torino”, si legge sul quotidiano.