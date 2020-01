Inter, tre i precedenti contro il Napoli il 6 gennaio: bilancio favorevole ai nerazzurri

Il 2020 dell’Inter inizia con la sfida del 6 gennaio al San Paolo contro il Napoli. Una partita, nel giorno dell’Epifania, che aprirà l’anno nerazzurro e che ha dei precedenti proprio contro la squadra partenopea nel giorno dell’ultima festa del periodo natalizio. Per tre volte, infatti, Inter e Napoli si sono sfidate il 6 gennaio, con un bilancio tutto a favore dei nerazzurri.

La prima volta che Inter e Napoli si sono affrontate il 6 gennaio risale addirittura al 1938, ai quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri, allenati da Armando Castellazzi – che aveva concluso una lunga carriera da centrocampista proprio nell’Inter -, avrebbero poi chiuso la stagione vincendo il quarto scudetto della loro storia. Quella sfida dei quarti di Coppa finì 0-2 con le reti di due pezzi di storia nerazzurra: Giuseppe Meazza e Annibale Frossi. Un 2-0 che spedì l’Inter (allora Ambrosiana Inter) in semifinale, dove si fermò la corsa dei nerazzurri, che si rifecero però in campionato, sollevando lo scudetto all’ultima giornata sul campo del Bari.

Il secondo confronto arrivò esattamente un anno dopo, il 6 gennaio 1939, questa volta in campionato e questa volta a Milano. A decidere il match Enrico Candiani, un 1-0 per la squadra allenata da Tony Cargnelli che a fine stagione avrebbe chiuso al terzo posto in campionato, sollevando però la Coppa Italia.

Più fresco, invece, il ricordo dell’ultima sfida tra Inter e Napoli giocata a San Siro il 6 gennaio: era il 2011, la prima partita dell’anno con Leonardo al debutto sulla panchina nerazzurra. L’Inter era reduce dal trionfo nel Mondiale per Club. Nei minuti che precedettero l’inizio del match San Siro omaggiò la squadra di fronte ai cinque trofei vinti tra il maggio e il dicembre 2010: campionato, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club.

Quell’Inter iniziò l’anno con il piede giusto soprattutto grazie alla grande serata di Thiago Motta, autore di una bellissima doppietta: sinistro al volo per aprire e colpo di testa all’incrocio per chiudere il 3-1 sul Napoli di Mazzarri. In mezzo uno splendido gol di testa in inserimento di Cambiasso su cross di Maicon e la rete del momentaneo 1-1 di Pazienza. Un bel modo per cominciare l’anno, il 6 gennaio di 9 anni fa.

