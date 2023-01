Inter, 10 i precedenti contro il Parma in Coppa Italia: 17 anni fa l’ultima sfida

Nerazzurri e ducali aprono il programma degli ottavi di finale: il bilancio dei loro incroci nella competizione

Fabio Alampi

Si apre con Inter-Parma il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa previsti tra questa settimana e la prossima. Due squadre di Serie B, Parma e Genoa e quattordici di Serie A TIM, con l'ingresso nella competizione delle otto teste di serie.

L'Inter è imbattuta in sette dei dieci confronti con il Parma in Coppa Italia Frecciarossa grazie a quattro successi e tre pareggi. Tre invece le vittorie della formazione gialloblù, maturate tra il 1999 e il 2000. I ducali, però, contro i neroazzurri hanno segnato ben 14 gol nella competizione e solo contro Juventus (11) e Fiorentina (15) contano più sfide nella competizione, mentre solo al Venezia (18) hanno realizzato più reti che ai nerazzurri.

L'ultimo precedente tra Inter e Parma in Coppa Italia Frecciarossa è stato negli ottavi di finale dell'edizione 2005/06 – in quell'occasione i milanesi passarono il turno nella doppia sfida grazie a un successo per 1-0 all'andata e a un pareggio a reti inviolate al ritorno. I neroazzurri non battono gli emiliani in casa dal 1973 (3-1) e da allora, hanno ottenuto una sconfitta (0-2) e due pareggi a porte inviolate.

L'Inter, campione in carica grazie alla vittoria in finale contro la Juventus per 4-2 (ottavo titolo), è, con Milan, Juventus e Lazio, una delle quattro squadre che nelle ultime otto edizioni di Coppa Italia Frecciarossa hanno sempre superato gli ottavi di finale, mentre il Parma, che non arriva ai quarti dal 2015 (in quell'occasione eliminò il Cagliari) ha vinto il trofeo per tre volte nella sua storia, l'ultima nel 2001/02, sempre in finale contro la Juventus.

Se l'Inter debutterà nella manifestazione proprio contro il Parma, i ducali per arrivare fin qui hanno già eliminato Salernitana e Bari.

Nella stagione 2018/19 Alessandro Bastoni ha militato nei gialloblù, giocando 24 partite e segnando anche la sua prima rete in Serie A TIM. Altri ex sono Matteo Darmian (37 presenze inclusa una in Coppa Italia) e Federico Dimarco (14 presenze inclusa una in Coppa Italia). Percorso inverso, invece, ha fatto Cristian Ansaldi, all’Inter nel 2016/17.

(legaseriea.it)