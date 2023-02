Inter, 4 i precedenti in Champions League contro il Porto: bilancio favorevole

I nerazzurri affronteranno settimana prossima i portoghese nell'andata degli ottavi di finale di Champions League

Fabio Alampi

Torna la Champions League! L'Inter attende il proprio momento per scendere in campo negli ottavi di finale contro il Porto, nella doppia sfida il programma il 22 febbraio a San Siro e il 14 marzo in Portogallo. Il programma degli ottavi si apre il 14 febbraio e si concluderà il 15 marzo.

INTER-PORTO, I PRECEDENTI — Sono 4 i precedenti in competizioni ufficiali tra Inter e Porto, tutti in Champions League. Nella stagione 2004/2005 i nerazzurri affrontarono la squadra portoghese proprio agli ottavi di finale. Pareggio per 1-1 all'andata con gol di Martins, mentre al ritorno a San Siro la grande tripletta di Adriano per portare i nerazzurri ai quarti.

Nella stagione successiva altro incrocio in Champions, questa volta nei gironi. Inter sconfitta 2-0 all'Estádio do Dragão, poi vittoria a San Siro per 2-1 firmata da Cruz (doppietta).

23/02/2005 Porto-Inter 1-1 62' Ricardo Costa, 24' Martins

15/03/2005 Inter-Porto 3-1 6' Adriano, 65' Adriano, 71' Jorge Costa, 88' Adriano

19/10/2005 Porto-Inter 2-0 22' aut. Materazzi, 35' McCarthy

01/11/2005 Inter-Porto 2-1 16' Hugo Almeida, 76' Cruz (Rig), 83' Cruz

(inter.it)