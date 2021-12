GdS – Inter, Scamacca-Raspadori in cima alla lista: “Se il Sassuolo calasse le pretese…”

Ci sono Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori in cima alla lista delle preferenze di Marotta e Ausilio per l'attacco dell'Inter

Ci sono Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori in cima alla lista delle preferenze di Marotta e Ausilio per l'attacco dell'Inter . Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, almeno uno dei due potrebbe arrivare in nerazzurro se il Sassuolo calasse le pretese economiche:

"In cima alle preferenze c’è la coppia del Sassuolo Scamacca-Raspadori, nei quali i dirigenti nerazzurri vedono i vice Dzeko e Lautaro. Il problema è che per i due azzurri gli emiliani chiedono cifre comprese tra i 30 e i 40 milioni, cifre su cui i nerazzurri non intendono nemmeno iniziare a trattare. Diverso sarebbe se le pretese calassero, perché tanto Scamacca quanto Raspadori vengono considerati profili ideali nell’immediato e in prospettiva".