A Inter e Milan il Premio Braille, Antonello: “Un grande onore. Il progetto…”

Quest'anno UICI ha conferito il premio alle società Inter e Milan per il progetto "San Siro per tutti"

Si è svolta al Teatro alla Scala di Milano la cerimonia di consegna del XXVI Premio Louis Braille, il massimo riconoscimento nazionale destinato a personalità e organizzazioni che hanno dato un contributo decisivo sui temi della disabilità visiva promosso dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI). Quest'anno UICI ha conferito il premio alle società Inter e Milan per il progetto "San Siro per tutti" che consente alle persone con disabilità visiva di godere dal vivo le emozioni delle partite di CALCIO allo stadio Meazza.

"È un grande onore per il nostro Club ricevere il Premio Louis Braille, una testimonianza dell'impegno dell'Inter verso tutti i nostri tifosi, nessuno escluso - ha commentato Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter - . Il progetto "San Siro per tutti", che portiamo avanti dal 2019, è un piccolo passo per rendere la nostra casa un posto accogliente per ognuno dei nostri supporter, un obiettivo che perseguiamo con grande ambizione".