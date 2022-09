Impallomeni: “Errore Calhanoglu clamoroso. Inter presa a schiaffi per demeriti di…”

A TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato così del derby vinto 3-2 dal Milan contro l’Inter: “L'Inter è andata sotto per una rimessa laterale sbagliata e un errore clamoroso di Calhanoglu su Tonali. L'Inter è stata presa a schiaffi per demeriti e discontinuità dei centrocampisti. Rimane una delle candidate al titolo se si sveglia. Ha messo sotto il Milan anche negli ultimi 15', con Maignan che ha salvato da fenomeno vero. Ma anche il Milan, se alcuni interpreti decidono di giocare, come Hernandez e Leao, non ce n'è per nessuno. E' la grande favorita, ma il campionato è molto livellato".