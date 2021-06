Cds – Inter, ecco quando verrà presentata la nuova maglia. Il main sponsor…

Secondo il quotidiano la nuova maglia verrà presentata a metà luglio. Main sponsor, la situazione

Tra i tifosi dell'Inter cresce l'attesa per la presentazione della nuova maglia per la stagione 2021/22. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport , verrà presentata attorno a metà luglio, probabilmente con qualche giorno di anticipo.

"In tempo, quindi, per debuttare per la prima amichevole della stagione. Significa che si sta avvicinando l’annuncio del main-sponsor? Al momento, non ci sono nuovi segnali".