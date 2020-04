Inter, cala il prezzo di Kumbulla? Il Verona non chiude alla cessione, ma spera in un’asta

L’Inter rimane in pole position per Marash Kumbulla: il giovane difensore del Verona, classe 2000, ha impressionato la dirigenza nerazzurra, pronta ad anticipare la concorrenza e a chiudere per uno dei migliori prospetti emersi in questa stagione. Il suo prezzo, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe ulteriormente calare a causa della pandemia:

“Marash Kumbulla sarà uno dei nomi caldi dei mesi che verranno, dopo essere stato anch’egli – per lo meno sembrava – nel mirino del club di De Laurentiis. Oggi l’Inter l’ha collocato molto in alto nella sua lista dei desideri. Prima dello stop per il coronavirus, la valutazione di Kumbulla si avvicinava ai 30 milioni. I prezzi saranno ricalibrati dalla crisi, ma per un ventenne del suo talento non saranno tagliati. L’Hellas si prepara ad aprire un’asta: se la cifra offerta sarà quella richiesta, l’affare si chiuderà“.