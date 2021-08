Inter, Inzaghi ha deciso: allenamento a San Siro prima del debutto col Genoa

Tuttosport rivela la decisione di Simone Inzaghi in vista del debutto in campionato dell'Inter contro il Genoa

L'Inter di Simone Inzaghi ha programmato un allenamento a San Siro per "assaggiare" il campo. Secondo quanto riferisce Tuttosport, la squadra nerazzurra ha fissato per la settimana prossima una seduto al 'Meazza' in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa.