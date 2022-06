Inter Primavera, Baccin: “Avete fatto un percorso incredibile. Inzaghi è stato…”

Nella giornata di ieri l'Inter Primavera è stata invitata all’Inter HQ per un aperitivo insieme a tutto lo staff, al top management nerazzurro. Anche Dario Baccin ha preso la parole per ringraziare i ragazzi per la conquista del decimo scudetto: "Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Probabilmente a inizio anno c’era un po’ di scetticismo, non tutti credevano nei valori di questa squadra ma l’allenatore e lo staff sono stati bravissimi e hanno fatto un lavoro eccezionale".