Inter Primavera, Casadei: “Ci siamo rialzati da gruppo. Ora vogliamo lo scudetto”

Le parole del giovane centrocampista nerazzurro dopo il 3-3 in semifinale col Cagliari che lancia i ragazzi di Chivu in finale scudetto

Cesare Casadei, calciatore dell'Inter Primavera, ha commentato il 3-3 col Cagliari che ha proiettato i nerazzurri in finale scudetto contro la Roma. Queste le parole ai microfoni di Sportitalia: "Siamo riusciti a portarla a casa da squadra, da vero gruppo. Sempre uniti, ora pensiamo a martedì. Nel primo tempo non riuscivamo a trovare l'equilibrio, per fortuna siamo riusciti a rialzarci. Ora pensiamo alla Roma, vogliamo portare a casa questo scudetto".