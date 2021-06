Inter, cambio anche in Primavera. Saluta Madonna, in pole position Chivu

Dopo il cambio in panchina dell'Inter da Conte a Inzaghi dovrebbe cambiare anche la guida della squadra Primavera

Estate di rivoluzioni sulle panchine dell'Inter. Dopo il passaggio da Conte a Inzaghi in prima squadra, si prospetta un cambio anche per quanto riguarda la Primavera. Dopo tre stagioni Armando Madonna non sarà più l'allenatore dei giovani nerazzurri. La dirigenza nerazzurra sta pensando al cambio e potrebbe essere promosso uno dei tecnici delle giovanili.

In pole position per ereditare la panchina sembra essere Chivu, eroe del Triplete 2010 e attualmente allenatore dell'Under 18. In corsa ci sono anche Zanchetta, Under 17, e Polenghi, Under 16. Ma l'ex terzino nerazzurro sembra in netto vantaggio sui due colleghi.