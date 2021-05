Inter Primavera Femminile, le ragazze di De La Fuente chiudono al terzo posto

Le nerazzurre vincono ai rigori contro la Florentia dopo aver pareggiato per 1-1 al termine dei tempi regolamentari

L'Inter passa subito in vantaggio al 6' con una grande punizione dal limite di Caterina Fracaros. Le nerazzurre continuano a spingere e sono vicine al raddoppio dopo dieci minuti con un bel traversone di Poli che però Catelli non riesce a sfruttare e il pallone termina tra le braccia di Repetti. Alla mezz'ora un gran lancio di Panetta manda in porta Matilde Pavan che calcia in rete, ma Fortunati riesce a salvare sulla linea. Al 41' Gallazzi ci prova di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il pallone termina alto.