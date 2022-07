Inter Primavera, ad agosto memorial ad Osimo: sfida a Roma, Fiorentina e Sassuolo

Appuntamento estivo per la formazione Under 19 di Chivu, che sarà di scena nelle Marche nel primo memorial Lanari-Bellezza

La stagione dell'Inter Primavera di Chivu, campione d'Italia in carica, è ai nastri di partenza. La formazione nerazzurra sarà di scena ad Osimo nel ritiro precampionato in occasione del primo memoriale Lanari-Bellezza, in programma dall'8 al 13 agosto.