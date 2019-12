Inter Primavera, Mulattieri: “È una sconfitta che fa male, abbiamo sottovalutato la gara”

Al termine di Inter-Frosinone Primavera, gara di Coppa Italia dove i nerazzurri sono stati eliminati, Samuele Mulattieri analizza la gara ai microfoni dei giornalisti. Presente anche l’inviato di FcInter1908. “Fa male perché abbiamo sottovalutato la partita, pensavamo di vincerla e invece dovevamo affrontarla come tutte le altre partite, con lo spirito giusto, abbiamo sbagliato in questo. Il mister aveva detto che ci teneva alla Coppa Italia, siamo stati noi che l’abbiamo sottovalutata. Se è stata una questione fisica? Secondo me quella di oggi è una sconfitta dovuta all’atteggiamento, abbiamo sottovalutato la partita. Può essere che alcuni giocatori erano meno in forma di altri, però questo non ci deve giustificare. Il mio bilancio del 2019? Che continuo a segnare è una cosa bella, però bisogna vedere il contesto di squadra. Siamo partiti bene, poi abbiamo avuto un momento di difficoltà in cui abbiamo perso con la Roma e pareggiato col Torino. A inizio dicembre ci siamo ripresi vincendo col Chievo e oggi siamo di nuovo calati. Dobbiamo chiudere l’anno nel migliore dei modi“.