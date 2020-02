YL – Agli ottavi l’Inter pesca il Rennes. In caso di qualificazione ai quarti Juve o Real

Si è svolto alle ore 13 a Nyon il sorteggio per gli ottavi di finale della UEFA Youth League 2019-20, in programma il 3 e 4 marzo.

L’Inter di Armando Madonna affronterà il Rennes, in gara unica, che si disputerà tra le mura amiche nerazzurre. In caso di qualificazione ai quarti di finale, l’U19 interista giocherà nuovamente in casa contro la vincente di Juventus-Real Madrid (17-18 marzo). Semifinali e finali sono in programma a Nyon rispettivamente il 17 e 20 aprile.

Ecco tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale:

Bayern Monaco vs Dinamo

Ajax vs Atletico Madrid

Atalanta vs Lione

INTER vs Rennes

Salisburgo vs Derby County

Benfica vs Liverpool

Stella Rossa vs Midtjlland

Juventus Real Madrid

