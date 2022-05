Inter Primavera, Rovida: “Giorno speciale. Handanovic un esempio. Il mio futuro…”

Ai microfoni di Sportitalia dopo la finale Primavera contro la Roma, il portiere dell'Inter Rovida ha espresso la sua soddisfazione

"E' un giorno speciale, abbiamo lavorato sodo per tutto l'anno ed è stato un grande risultato. Come portiere mi ispiro a Neuer, ma anche Samir Handanovic è un esempio, dentro e fuori dal campo. Futuro? Mi godo questo giorno speciale, poi ci sarà tempo per pensarci".