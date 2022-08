Inter Primavera, sfide inedite e grandi ricordi nella prossima Youth League

Come da tradizione degli ultimi anni, in parallelo alla Champions League verrà disputata la Youth League, manifestazione riservata alle formazioni Under 19. L'Inter Primavera affronterà così Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Se le sfide contro tedeschi e cechi rappresentano un inedito, diverso è il discorso riguardante gli spagnoli: nerazzurri e catalani si sono già incrociati in 4 occasioni. L'edizione 2018/19 sorrise al Barcellona, che vinse sia all'andata che al ritorno (2-1 in casa, 0-2 in Italia). Rivincita Inter nella stagione successiva: i nerazzurri, allora guidati da Armando Madonna, si imposero 0-3 in Spagna e 2-0 al Breda.