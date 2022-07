Inter, sguardo ai Primavera. TS: “Ma uno solo è certo di poter stare in prima squadra”

Ieri Inzaghi ha parlato anche della volontà di valorizzare alcuni giovani che si sono messi in luce con la Primavera di Chivu. "Tuttavia l’unico sicuro di poter far parte (anche) della rosa dei grandi è Valentin Carboni (2005). L’argentino, che può giocare sia come trequartista, ma anche come seconda punta, piace tantissimo per caratteristiche e potenzialità", spiega Tuttosport. Il fratello Franco, invece, andrà in prestito a farsi le ossa mentre restano attenzionati Fontanarosa, Sangalli, Fabbian, Zanotti e Casadei, quest'ultimo seguito in Italia ma anche da club esteri.