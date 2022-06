Inter Primavera, Zanetti: “Avete dimostrato senso di appartenenza. Conoscendo Chivu…”

Nella giornata di ieri l'Inter Primavera è stata invitata all’Inter HQ per un aperitivo insieme a tutto lo staff, al top management nerazzurro e a mister Simone Inzaghi. Javier Zanetti ha preso la parola per ringraziare Chivu e i suoi ragazzi: "Avete dimostrato grande senso di appartenenza, ma conoscendo Cristian Chivu, Roberto (Samaden) e tutti quelli che lavorano con voi non avevo nessun dubbio. Indossate una maglia che va sempre onorata per la storia che ha".

"Come ha detto il CEO Sport Marotta, il Settore Giovanile per noi è molto importante soprattutto per trasmettere i valori del calcio che ci rappresentano, per questo vi faccio i complimenti per il lavoro che avete fatto con tanto sacrificio e umiltà attraversando le difficoltà e sapendovi rialzare come nella partita contro il Cagliari, una gara incredibile. Complimenti a voi squadra, a Cristian, allo staff e a tutte le persone che hanno reso possibile questo successo".