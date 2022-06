Inter, primo giorno per Asllani: oggi visite e firma, i dettagli

Non solo Romelu Lukaku. Oggi l' Inter accoglie anche Kristjan Asllani . Il calciatore classe 2002, in arrivo dall'Empoli, effettuerà stamattina le visite mediche, prima di dirigersi in viale della Liberazione - nella sede del club nerazzurro - per firmare il contratto.

"In giro per Milano ci sarà trambusto e saranno tanti i tifosi che si apposteranno al Coni, fuori dall’Humanitas o davanti alla sede di Viale della Liberazione, per un nuovo abbraccio al belga ma anche per salutare l’arrivo del vice Brozo, obiettivo fondamentale di questa estate. E l’Inter ha pescato il meglio, per età, talento e prospettive future. Asllani potrà studiare i segreti di Marcelo, partendo da una base comunque “simile”: Inzaghi avrà un nuovo maratoneta dai piedi buoni e dall’enorme personalità".