Inter, primo gol per Asllani con l’Albania. Il centrocampista a segno su rigore

Il regista dell'Inter è andato a segno con la sua Nazionale per la prima volta trasformando il rigore contro l'Armenia

Prima gioia con la maglia della Nazionale per il giovane Asllani. Il centrocampista dell'Inter ha trovato la rete nell'amichevole con l'Armenia.

"È arrivato alla settima presenza il primo gol di Kristjan Asllani con la maglia dell’Albania. Nell’amichevole giocata ieri a Tirana contro l’Armenia, il centrocampista nerazzurro ha realizzato al 19’ della ripresa il calcio di rigore che ha fissato il punteggio sul 2-0 per i padroni di casa. Asllani ha festeggiato prima in campo con i compagni e poi sui social pubblicando la foto del rigore e un commento completato con due cuoricini: «Il primo con questa maglia». In nerazzurro Asllani ha finora totalizzato 12 presenze senza andare a segno", riporta La Gazzetta dello Sport.