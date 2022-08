Repubblica – Inter, il primo ostacolo che deve affrontare Inzaghi. Gosens? Stupisce che…

Parecchie cose non hanno funzionato per l'Inter nella trasferta dell'Olimpico. Scelte sbagliate (Gagliardini), cambi che hanno peggiorato la squadra, confusione in campo. Inzaghi deve correre ai ripari, tra una settimana c'è il derby. Il tecnico ha anche il difficile compito di recuperare Robin Gosens che ieri è partito dalla panchina. "Stupisce la difficoltà con cui Gosens fa quello che un tempo gli riusciva facilissimo, come i tagli sul secondo palo: contro lo Spezia ha provato il movimento una mezza dozzina di volte, e quando finalmente un compagno lo ha servito non è riuscito a calciare in porta", sottolinea Repubblica.