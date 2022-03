Inter, Galliani: “Prisco, un interismo intelligente ed elegante”

In occasione dell'ingresso dell'avvocato nell Hall of Fame nerazzurra, la Gazzetta ha chiesto un ricordo all'ex ad rossonero

Rivali, ma conoscere Prisco è stato bellissimo anche per chi viveva sull'altra sponda, immaginaria, del Naviglio. Adriano Galliani è stato l'ad del Milan, acerrima rivale dell'avvocato, che in queste ore entrerà nella Hall of Fame dell'Inter.