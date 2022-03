Inter, Pellegrini su Prisco: “Vi racconto l’aneddoto dell’oculista milanista”

Uomo d'altri tempi, l'avvocato entra nell'Hall of Fame nerazzurra e chi lo ha conosciuto racconta di lui

E anche quella di Ernesto Pellegrini. L'ex numero uno del club nerazzurro ha ricordato così Prisco, nei giorni del suo ingresso nella Hall of Fame: «Una volta andò dall'oculista, vide le sedie rossonere all'ingresso e decise di rimanere in piedi. Chiese al dottore: "Perché le sedie di quel colore" e lui rispose: "Perché sono milanista". Prisco non disse nulla e decise di sedersi. Dopo un po' disse al medico: "In fondo mi piacciono, sono comode per il mio cul*". Ecco, in questo aneddoto c'è tutta l'ironia di Peppino. Eravamo legatissimi e quando non chiamavo io, chiamava lui. Eravamo uniti da grande affetto oltre ad avere l'Inter in comune».