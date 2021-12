Inter, domani Prisco ricordato anche al Meazza. L’idea di TS: “Si potrebbe…”

L'omaggio all'ex vicepresidente nerazzurro comprenderà anche il pre partita di Inter-Cagliari nei giorni del suo compleanno

Sono giorni di grande emozione e commozione in casa Inter. Peppino Prisco avrebbe compiuto 100 anni e il club sta facendo il possibile per onorarne al meglio la memoria. Si legge su TuttoSport: "Domani sera l’Inter ricorderà Peppino Prisco con un video sul maxischermo di San Siro in occasione della partita col Cagliari. Sarà il momento più toccante di questa tre giorni di commemorazioni, che è iniziata ieri per i 100 anni dalla nascita e continuerà domani per i 20 anni dalla scomparsa dell’avvocato super tifoso nerazzurro. In quei minuti il pubblico dello stadio trasmetterà le sue emozioni per una persona che ha fatto la storia dell’Inter con il suo modo di fare unico.