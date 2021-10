Sky – Inter, la probabile formazione: riposa Barella? Ranocchia e Sanchez in pole

Le ultimissime sulle scelte di formazione di Simone Inzaghi per l'Inter, che alle 20.45 affronta l'Empoli in trasferta

Cambi in ogni reparto pronti per Simone Inzaghi nella sua Inter , che alle 20.45 affronta l'Empoli in trasferta per la 10a giornata di Serie A. Rotazioni in arrivo dopo il grande sforzo con la Juventus, visti i tanti impegni ravvicinati dei nerazzurri tra campionato e Champions League. Dalla difesa all'attacco, passando per la mediana e gli esterni, ecco tutte le possibili novità di formazione .

Conferma per capitan Handanovic in porta, con la possibile novità Andrea Ranocchia in difesa secondo Sky Sport: è favorito su de Vrij, che può rifiatare. Skriniar e Bastoni sono pronti a giocare ai lati dell'esperto difensore italiano. A centrocampo possibile turno di riposo per Nicolò Barella invece: pronti Calhanoglu e Vecino ai lati di Brozovic sempre secondo Sky, con Darmian e non Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. In attacco, può partire dalla panchina Edin Dzeko: favorito Sanchez per far coppia con Sanchez dal 1'.