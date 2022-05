Sky – Inter, due dubbi di formazione da sciogliere verso la Sampdoria

Si avvicina l’ultima giornata di campionato. Per Inter-Sampdoria, i dubbi da sciogliere ad Appiano Gentile sono due in particolare

Si avvicina l’ultima giornata di campionato. L’Inter di Simone Inzaghi è pronta ad affrontare la Sampdoria alle 18 a San Siro, in contemporanea il Milan fa visita al Sassuolo. Per il match, secondo Sky Sport, i dubbi da sciogliere ad Appiano Gentile sono due in particolare: uno a destra tra Dufmries e Darmian, l’altro in attacco tra Correa e Dzeko.