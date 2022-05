GdS – Inter, due dubbi nella probabile formazione anti-Samp: Dzeko in pole

Due dubbi in casa Inter per Simone Inzaghi verso l’atto finale del campionato contro la Sampdoria: ecco i favoriti

Due dubbi in casa Inter per Simone Inzaghi verso l’atto finale del campionato contro la Sampdoria. L’allenatore nerazzurro da oggi ha tutta la rosa a disposizione, essendo tornato in gruppo (parzialmente) anche Matias Vecino. E dunque spazio ai migliori undici per vincere l’ultima gara casalinga davanti ai tifosi nerazzurri e sperare nello scudetto.

Ecco quanto evidenziato da Gazzetta.it: “A tre giorni dalla fine del campionato, è logico prevedere che Inzaghi si appresti a schierare dal primo minuti i migliori profili a disposizione, che per il trio difensivo e quello di metà campo paiono ovvi. Nulla è scontato in casa Inter, ma in questo caso la direzione pare segnata. Ed è un discorso che comprende anche Ivan Perisic e Lautaro Martinez - trascinatori primaverili dei campioni d'Italia in carica -, probabilmente i più lontani in assoluto da un posto in panchina. I loro colleghi, però, sono molto più soggetti a rotazione. Se Edin Dzeko pare in discreto vantaggio su Joaquin Correa (a Cagliari era favorito l'argentino visto il fiato corto dell'ex Roma, che alla fine è però partito comunque titolare), tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian i giochi sono più aperti. Da un lato entrambi assicurano prestazioni di livello, dall'altra poter inserire nella ripresa giocatori dinamici come l'olandese, Correa o Alexis Sanchez è una possibilità che aiuterebbe Inzaghi a chiudere (o sbloccare) una partita ancora viva. Al momento l'ex Psv è comunque ancora in vantaggio su Darmian per una maglia da titolare”, si legge.