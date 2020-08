Inter-Getafe da dentro o fuori, Conte lascia in panchina Eriksen. In mezzo…

Antonio Conte potrebbe schierare in campo con il Getafe la stessa formazione che è andata in campo contro l’Atalanta. Vuole dare tutto in campo e lo farà con gli uomini a cui ha dato fiducia nell’ultima gara di campionato. Ci saranno quindi sulle fasce D’Ambrosio e Young. Godin in difesa quindi Skriniar va in panchina e in mezzo con Brozovic giocheranno Barella e Gagliardini. Si affiderà dunque nuovamente al 3-5-2 ed Eriksen non sarà titolare. Una delle ipotesi potrebbe essere la posizione di Barella più avanzata. Ampio spazio alla prova dei rigori in questi giorni.

(Fonte: CdS)