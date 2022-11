TS – Inter, bene nei primi tempi ma crolla alla distanza. Ma non è un problema di corsa

Questa sera il Bologna e poi la trasferta in casa dell'Atalanta. L'Inter ha due partite per cercare di raddrizzare la fine dell'anno, visto che poi ci sarà la pausa per i Mondiali. Non c'è solo da sistemare la questione delle gare lontano da San Siro, dove la squadra di Inzaghi raccoglie meno.

"L’Inter va molto bene nei primi tempi, ma crolla alla distanza. Nei primi 45’ ha segnato 18 gol subendone 8. Dopo l’intervallo la situazione si capovolge: 17 gol fatti e 18 subiti. Da una differenza reti di +10 nella prima frazione a una di -1 nella seconda. Prendendo in considerazione solo il campionato, il dato diventa ancora più marcato: 14 gol fatti e 5 subiti nei primi tempi, 11 fatti e 14 subiti nei secondi. Da +9 a -3. È in questo contesto che sono maturate le sconfitte che stanno rallentando la marcia in campionato. E dire che, analizzando le statistiche, non sembra emergere un problema di tenuta atletica. L’Inter è la seconda squadra di Serie A per chilometri medi percorsi ogni giornata (110, quattro in meno della Lazio prima). Ed è nel gruppo delle migliori per scatti fatti", spiega Tuttosport.