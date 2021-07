Inter, il programma estivo da Appiano agli USA: tutte le amichevoli fissate

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su tutti gli impegni estivi della squadra nerazzurra: ecco i dettagli

Marco Astori

Come annunciato qualche ora fa direttamente dall'Inter, mercoledì 7 giugno comincerà ufficialmente la nuova stagione nerazzurra con la conferenza stampa congiunta di Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta. Come spiega La Gazzetta dello Sport, però, il lavoro del nuovo tecnico nerazzurro comincerà ancora prima: "La ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì, anche se Inzaghi sarà a Milano e operativo un paio di giorni prima. Con il suo staff preparerà il lavoro e prenderà confidenza con la Pinetina, assaggiata soltanto il 3 giugno scorso, con il blitz che portò anche alla firma.

La squadra lavorerà al Suning Training Center per due settimane scarse, svolgendo un’unica amichevole (il 17 luglio, contro il Lugano), poi il 22 volerà negli Stati Uniti per la Florida Cup. A Orlando sfiderà prima l’Arsenal (il 25) e poi una tra Everton e i colombiani del Millionarios, il 28. Rientrata in Italia, l’Inter entrerà nella fase più intensa della preparazione. E non soltanto perché a quel punto si aggregheranno i nazionali.

Prima dell’inizio del campionato, fissato per il 21-22 agosto (il calendario verrà stilato il 14 luglio, i nerazzurri esordiranno in casa), verranno disputate almeno due amichevoli. Una dovrebbe giocarsi a Tel Aviv contro l’Atletico del Cholo, campione di Spagna. L’altra prima di Ferragosto, in Italia e contro un avversario da decidere".