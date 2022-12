Inter, nuovo arrivo da un Centro di Formazione: promosso il classe 2008 Stefani

Nuova operazione per il settore giovanile dell'Inter: il club nerazzurro ha promosso dall'Uesse Sarnico, uno dei suoi Centri di Formazione sparsi per l'Italia, l'attaccante classe 2008 Christian Stefani, 9 reti segnate in questa prima parte di stagione. Il giovane bomber è stato successivamente girato in prestito alla Cremonese.