TS – Inter, promozione per Stankovic jr: sarà lui il prossimo terzo portiere

Cambia la composizione del terzetto degli estremi portieri nerazzurri: al posto del partente Padelli ci sarà il capitano della Primavera

Promozione in vista per Filip Stankovic: il secondo figlio di Dejan, capitano dalla Primavera dell'Inter e ormai da tempo aggregato alla Prima Squadra, dall'anno prossimo sarà il terzo portiere nerazzurro. Secondo Tuttosport il talentuoso classe 2002 prenderà ufficialmente il posto di Daniele Padelli, il cui contratto in scadenza a giugno non verrà rinnovato.