Inter, subito Napoli e Supercoppa alla ripresa: pronte rotazioni accentuate

La ripresa degli allenamenti è ormai dietro l’angolo e in casa Inter Simone Inzaghi riflette sulla seconda parte di stagione. Aspettando il rientro dei nazionali impegnati in Qatar, domani si tornerà a lavorare ad Appiano. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere dello Sport già in chiave Napoli:

"Domani la ripresa, a ranghi inevitabilmente ridotti: un trampolino per chi ha visto meno il campo, aspettando che entri nel vivo la fase invernale della preparazione a Malta. L’Inter sta esaurendo le vacanze, due settimane di anomalo stacco novembrino mentre Inzaghi fa anche la conta dei giocatori impiegati meno. E per gennaio potrebbe predisporre rotazioni più accentuate, complici gli impegni da non sbagliare contro il Napoli e in Supercoppa. L'anno scorso, la scelta di utilizzare più o meno lo stesso blocco ha creato qualche scompenso”, si legge