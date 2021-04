Inter, de Vrij negativo. CdS: “Assurdo pensare che possa giocare. Pronto Ranocchia”

Per l'Inter è arrivata finalmente una buona sul fronte Covid. Nella giornata di ieri, infatti, Stefan de Vrij si è negativizzato

Per l'Inter è arrivata finalmente una buona sul fronte Covid. Nella giornata di ieri, infatti, Stefan de Vrij si è negativizzato e, dopo la visita di oggi per l'idoneità sportiva, sarà completamente a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Bologna. In campo, però, dovrebbe comunque andare Ranocchia: