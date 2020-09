Inter, proposto Izzo per il dopo Skriniar: ipotesi che non scalda, valutati altri profili

In casa Inter continua a tener banco il futuro di Milan Skriniar: il difensore slovacco non è considerato fondamentale da Antonio Conte, e il Tottenham è pronto ad alzare la propria offerta. Secondo il Corriere dello Sport, per sostituirlo sarebbe stato proposto un nome già accostato ai nerazzurri in passato: “Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento e l’Inter come sostituti analizza i profili di Milenkovic (il preferito, ma il più caro), di Smalling (corteggiato pure dalla Roma), di Kabak (costa molto ed è giovane) e di un paio di Mister X che potrebbero arrivare anche con uno scambio. E’ stato proposto Izzo, ma in viale della Liberazione non ottiene per ora grandi consensi“.