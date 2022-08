Inter, confermata fiducia a Gosens. “Proposto Kostic ma il club nerazzurro…”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il PSG sembra aver mollato la presa su Skriniar, anche se la situazione legata allo slovacco resta in evoluzione. A sinistra, invece, è stato proposto Kostic ma l'Inter non sembra interessata. "Quasi superfluo sottolineare quanto la situazione sia in evoluzione e che finché Chelsea e Psg saranno in cerca di un centrale, Inzaghi non potrà stare tranquillo. A sinistra invece confermata la fiducia a Gosens nonostante sia stato offerto Kostic (su cui l’Inter è alquanto tiepida). Il tutto al netto di quanto potrà accadere a Lecce: stante quanto visto sabato a Cesena, in Salento partirà titolare Dimarco che, al momento, dà più garanzie rispetto al tedesco", spiega appunto il quotidiano.