Inter-Pergolettese, in gol anche Gagliardini e Nunziatini: “Settimana prossima test contro…”

Un buon test, quello sostenuto dall'Inter di Simone Inzaghi quest'oggi ad Appiano Gentile contro la Pergolettese. I nerazzurri hanno travolto gli avversari per 8-0. Fra i più in mostra, Satriano, Darmian e Pinamonti, tutti autori di una doppietta. In gol, come scrive gazzetta.it, anche Gagliardini e il giovane Nunziatini. Nei prossimi giorni, riporta la rosea, l'Inter sosterrà un'altra amichevole per compensare il mancato viaggio negli USA: