Inter, prova superata. Dopo la sosta si vedrà se si potrà parlare ancora di scudetto

L’Inter vince il primo scontro diretto della stagione. Battuta 3-2 l’Atalanta in rimonta. Ora la sosta per il Mondiale, poi si ripartirà dalla grande sfida con il Napoli.

“L’Inter è in zona Champions nonostante le 5 sconfitte in nemmeno un girone. È la stranezza di questa serie A che tutti aspetta, fino ad un certo punto. Per rimanere aggrappati al vagone di testa, infatti, i nerazzurri erano obbligati a vincere il primo scontro diretto. Prova superata, peraltro con la seconda rimonta consecutiva dopo quella di Bologna: a Bergamo, l’iniziale 1-0 dell’Atalanta si trasforma in un 2-3 che concede una sosta tranquilla. Alla ripresa arriva il Napoli, lì si vedrà se si potrà ancora parlare di scudetto (per tutte)”, spiega Libero.