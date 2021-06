Inter, il PSG insiste per Hakimi: contatti con l’agente, pronto un super contratto

Calciomercato.com svela la situazione della trattativa tra l'Inter e il Paris Saint-Germain per il laterale Achraf Hakimi

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Achraf Hakimi. Il club francese sta aumentando il pressing sull'Inter per il laterale destro marocchino, ma al momento l'offerta non convince la dirigenza di viale della Liberazione.