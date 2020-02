Nela: “Europa League? L’Inter ha qualcosa in più, ma non so quanto possa puntare a vincere”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sebino Nela ha parlato del sorteggio di Europa League: “Le avversarie delle italiane in Europa League sono toste. Le spagnole sono brave nel palleggio e con buoni singoli. Il nostro campionato dice che l’Inter potrebbe lasciare qualcosa indietro per concentrarsi sulla lotta scudetto. Il Getafe è in più molto ostico. La Roma può puntare all’Europa League, è una grande opportunità, l’Inter non so quanto. Ma anche Conte deve portare a casa qualcosa quest’anno: la società ha fatto degli sforzi e vuole almeno arrivare a giocarsi una finale. L’Inter ha forse qualcosa in più delle squadre rimaste in gioco, anche di United, Leverkusen e altre. Le due italiane potrebbero arrivare anche in fondo. La Roma ha un doppio vantaggio: ritorno in casa e 2 partite toste per il Siviglia prima del ritorno“.