Inter, il 2020 è da brividi. 18 punti persi in rimonta, solo Brescia e Torino hanno fatto peggio

Tanti rimorsi in casa Inter. Guardando le avversarie, la squadra di Conte forse ha mollato troppo presto la lotta scudetto. Sul bilancio pesano i troppi punti con la squadra in vantaggio.

“Il peso specifico dei 18 punti persi dopo essere stati in vantaggio è altissimo per l’Inter di quest’anno. Soltanto Brescia

e Torino, infatti, hanno fatto peggio, rispettivamente con 31 e 19 punti. I nerazzurri hanno incassato finora 8 rimonte contro Parma (da 1-0 a 2-2), Fiorentina (1-0/1-1), Atalanta (1-0/1-1), Lecce (1-0/1-1), Cagliari (1-0/1-1), Lazio (1-0/1-2), Sassuolo (3-2/3-3) e Bologna (1-0/1-2). Il dato più eclatante è che solo le prime due sono arrivate nel 2019: il nuovo anno, insomma, ha fatto segnare un cambio di rotta in negativo e la ripresa della stagione dopo lo stop per coronavirus non ha migliorato le cose”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“Per Conte, al di là della classifica generale delle rimonte incassate della Serie A, è pesante il confronto con le altre big del campionato, che ovviamente si riflette anche nella distanza dalla vetta e dal secondo posto: la Juventus, per esempio, ha lasciato per strada 13 punti per colpa delle rimonte subite (ultima col Milan), la Lazio è salita a 9 punti dopo essere stata rimontata a Lecce. L’Atalanta, invece, ne ha persi 13, comunque meno rispetto all’Inter. Che resta ancora la squadra che ha giocato più minuti in vantaggio: Conte è a quota 1283, mentre Sarri è a 1151, Gasperini 1029 e Inzaghi 1012. Forse i nerazzurri dovranno ripartire guardando proprio questa classifica: per allungare e per stare davanti, soprattutto, quando conta”, aggiunge Gazzetta.