Licenze Uefa, stipendi, Hakimi: Inter, il punto sulle prime scadenze da rispettare

Uno dei temi più caldi in casa Inter riguarda le vicende societarie: il gruppo Suning è pronto a cedere le proprie quote del club, ma nel frattempo incombono le prime scadenze da rispettare.

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione: “Da qui alla fine della stagione, infatti, l’Inter dovrà affrontare e soddisfare una serie di scadenze per non incorrere in conseguenze. La più immediata è quella del 31 marzo e riguarda le licenze Uefa: l’organismo europeo le concede solo ai club che sono in regola con i pagamenti nei confronti delle altre società. Non a caso, il saldo al Real Madrid della prima rata di Hakimi (10 milioni di euro) è stato spostato alla fine del prossimo mese. A seguire la regolarizzazione del pagamento degli stipendi dei tesserati. Anche in questo caso, la dirigenza ha ottenuto una dilazione fino a maggio delle mensilità di novembre e dicembre. Infine, c’è la rata, che non può essere saltata, degli interessi per il doppio bond da complessivi 375 milioni di euro“.