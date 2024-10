L'Inter concede troppi gol. Lo scorso anno la squadra di Inzaghi era impenetrabile, ora le reti al passivo sono troppe. Gli avversari trovano la via del gol con troppa facilità, in più i nerazzurri non è la prima volta che non chiudono la gara.

"Non è che prima di questa allegra domenica di fine ottobre fossero mancati i dubbi sulla difesa dell’Inter, ma il derby d’Italia ha certificato un problema persistente, e preoccupante: il reparto su cui Inzaghi ha costruito l’impresa stellata si è temporaneamente smarrito. Era un muro di cemento, adesso si vedono i buchi e la calce che cola giù. Lo si nota dai numeri, 13 gol presi in 9 partite di campionato (l’anno scorso per prenderne tanti erano servite 27 giornate: era il 4 marzo e la seconda era a -15...), e dall’atteggiamento distante anni luce da quello dello scudetto. Gli errori dei singoli si sommano a quelli collettivi e a una condizione atletica che cala nei finali. Ora le reti prese dall’80’ in poi sono sei e cinque i punti già in tasca buttati alle ortiche. Anche così si spiega la galleria degli orrori di ieri: Vlahovic e McKennie che banchettano da soli nell’area piccola, Weah libero di raddoppiare e poi le voragini regalate a Yildiz. Al conto, va sommata la sofferenza estrema sulla fascia sinistra causata da Conceiçao. Non c’era un interista capace di capire da che parte schizzasse. Tra l’altro, nelle ultime due gare, all’Olimpico e a Berna in Champions, i nerazzurri avevano richiuso la porta ed evitato gli spifferi dopo tempo ma, in fondo, in entrambe le occasioni un golletto poteva sempre scapparci", sottolinea La Gazzetta dello Sport.